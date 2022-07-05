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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Законопроект о спецмерах не предполагает перепрофилирования заводов для нужд армии

Законопроект о спецмерах не предполагает перепрофилирования заводов для нужд армии
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ не собирается перепрофилировать предприятия гражданского сектора экономики для выполнения задач в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ), заявил вице-премьер Юрий Борисов.

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"Данные поправки не предполагают перепрофилирования мощностей предприятий гражданских секторов экономики для нужд Вооруженных Сил, а также прекращение договоров предприятий ОПК перед контрагентами, заключенных вне рамок ГОЗ", - сказал Борисов в Госдуме во вторник.

Вице-премьер представляет проект закона о праве правительства РФ вводить специальные меры в сфере экономики в целях обеспечения проведения Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ.

Юрий Борисов Госдума
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