Перевозки автомобилей в контейнерах в Восточной Сибири упали вдвое

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Перевозка автомобилей и комплектующих к ним в двадцатифутовых контейнерах (TEU) в I полугодии 2022 года упала на 45,6% по сравнению с I полугодием 2021 года, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД)

За отчетный период перевозка TEU с такими грузами составила 9,3 тыс. единиц.

Кроме того, филиал отметил снижение перевозок цветных металлов в контейнерах - на 23,6%, до 10,8 тыс. TEU, а также черных металлов - на 26,6%, до 1,2 тыс. контейнеров и угля - на 12,9%, до 2,1 тыс.

Ранее быстрорастущие перевозки лесных грузов в TEU в этот раз показали скромную динамику - за полгода они выросли всего на 2,7% (до 69,5 тыс. контейнеров). Зато перевозка бумаги в отчетном периоде выросла на 30,6%, до 44,3 тыс. контейнеров.

В целом в январе-июне 2022 года перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения на ВСЖД выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5% и составила 210,2 тыс. TEU.