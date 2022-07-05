Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Перевозки автомобилей в контейнерах в Восточной Сибири упали вдвое

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Перевозка автомобилей и комплектующих к ним в двадцатифутовых контейнерах (TEU) в I полугодии 2022 года упала на 45,6% по сравнению с I полугодием 2021 года, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД)

За отчетный период перевозка TEU с такими грузами составила 9,3 тыс. единиц.

Кроме того, филиал отметил снижение перевозок цветных металлов в контейнерах - на 23,6%, до 10,8 тыс. TEU, а также черных металлов - на 26,6%, до 1,2 тыс. контейнеров и угля - на 12,9%, до 2,1 тыс.

Ранее быстрорастущие перевозки лесных грузов в TEU в этот раз показали скромную динамику - за полгода они выросли всего на 2,7% (до 69,5 тыс. контейнеров). Зато перевозка бумаги в отчетном периоде выросла на 30,6%, до 44,3 тыс. контейнеров.

В целом в январе-июне 2022 года перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения на ВСЖД выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5% и составила 210,2 тыс. TEU.

РЖД ВСЖД Восточная Сибирь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена меди упала до минимума почти за 1,5 года на растущих рисках рецессии

Цена меди упала до минимума почти за 1,5 года на растущих рисках рецессии

Инфляция в ОЭСР в мае ускорилась до максимума с августа 1988 года

Законопроект о спецмерах не предполагает перепрофилирования заводов для нужд армии

Законопроект о спецмерах не предполагает перепрофилирования заводов для нужд армии

Евро поднялся выше 62 руб. впервые с 10 июня, доллар - выше 60 руб. впервые с 8 июня

Принят закон о дополнительном изъятии средств у "Газпрома" через "нашлепку" к НДПИ

Принят закон о дополнительном изъятии средств у "Газпрома" через "нашлепку" к НДПИ

Доллар поднялся выше 58 руб. впервые с 14 июня

Продажи "АвтоВАЗа" в России в первом полугодии упали в 2,7 раза

Продажи "АвтоВАЗа" в России в первом полугодии упали в 2,7 раза

Volvo начинает сокращение сотрудников в России

Потанин дал согласие на переговоры по началу слияния "Норникеля" и "Русала"

Потанин дал согласие на переговоры по началу слияния "Норникеля" и "Русала"

Из РФ впервые отправили в Индию контейнерный поезд по восточной ветке коридора Север-Юг

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });