Минпромторг предложил продлить тарифную квоту на экспорт лома до конца года

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает продлить действие тарифной квоты на экспорт лома и отходов черных металлов до конца 2022 года. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный ведомством, опубликован на regulation.gov.ru.

Проект предусматривает введение на срок с 1 августа по 31 декабря 2022 года тарифной квоты на вывоз лома и отходов черных металлов, классифицируемых кодом 7204 ТН ВЭД (за исключением лома легированных металлов, классифицируемых кодами 7204 21 и 7204 29) в объеме 1,35 млн тонн.

При экспорте лома в пределах квоты вывозная пошлина составит 5%, но не менее 35 евро за тонну (до 31 июля - 100 евро за тонну), при превышении - не менее 290 евро за тонну.

Установленный объем тарифной квоты дифференцирован по регионам с учетом их промышленной специфики.

Первоначально тарифная квота на экспорт лома черных металлов вводилась на срок с 1 июня по 31 июля 2022 года.