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Цены на нефть опустились ниже $100 за баррель

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опустились ниже $100 за баррель в ходе торгов в среду вечером на опасениях инвесторов по поводу падения спроса из-за нависшей угрозы экономической рецессии.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 по московскому времени подешевели на $3,45 (3,36%) - до $99,32 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $3,75 (3,77%) - до $95,75 за баррель.

Во вторник Brent рухнула в цене на 9,5%, до минимума с 10 мая, а WTI - на 8,2%, обновив минимум с 25 апреля. Сейчас нефтяные котировки находятся на уровнях 19 апреля.

"В случае рецессии, с растущей безработицей и банкротствами физических и юридических лиц, сырьевые товары начнут дешеветь", - отмечают аналитики Citi. По их мнению, в таком случае цена Brent может снизиться до $65 к концу года.

Вместе с тем аналитики Goldman Sachs полагают, что падение цен на нефть во вторник было чрезмерным.

"Хотя вероятность рецессии в экономике увеличивается, нефтяному рынку еще рано поддаваться этим опасениям, - говорится в обзоре Goldman. - Глобальная экономика по-прежнему растет, а темпы повышения спроса на нефть в этом году существенно превысят темпы увеличения ВВП".

Brent WTI
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