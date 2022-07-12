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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:05

Правительство выделило 95 млрд рублей на создание спутниковой системы "Сфера"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Правительство одобрило создание спутниковой системы "Сфера", на это выделено 95 млрд рублей, сообщил первый замгендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич. Об этом говорится в его презентации на саммите "Сильная Россия 2022".

7 апреля директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров сообщил, что правительство одобрило федеральный проект "Сфера", предполагающий создание многоспутниковой группировки на орбите.

В рамках системы планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ряд других систем связи и доступа в интернет.

26 ноября 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что госкорпорация приступила к созданию спутниковой системы "Сфера", а за неделю до этого глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сказал, что получены первые средства на реализацию проекта.

Сфера Роскосмос Юрий Урличич Правительство ГЛОНАСС
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