Правительство выделило 95 млрд рублей на создание спутниковой системы "Сфера"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Правительство одобрило создание спутниковой системы "Сфера", на это выделено 95 млрд рублей, сообщил первый замгендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич. Об этом говорится в его презентации на саммите "Сильная Россия 2022".

7 апреля директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров сообщил, что правительство одобрило федеральный проект "Сфера", предполагающий создание многоспутниковой группировки на орбите.

В рамках системы планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ряд других систем связи и доступа в интернет.

26 ноября 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что госкорпорация приступила к созданию спутниковой системы "Сфера", а за неделю до этого глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сказал, что получены первые средства на реализацию проекта.