Саратовский Газнефтьбанк вошел в состав IDF Holding, владеющего МФО

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - IDF Holding, владеющая микрофинансовой компанией "Мани Мен", вышла на российский банковский рынок - в состав группы вошел саратовский Газнефтьбанк, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Мы подтверждаем факт сделки, с 31 мая (банк - ИФ) вошел в состав российской части группы IDF Eurasia. Вхождение на банковский рынок является логичным шагом в реализации стратегии группы - развития экосистемы высокотехнологичных финансовых продуктов и услуг для физлиц и предпринимателей", - передал через пресс-службу сооснователь группы IDF Eurasia Борис Батин.

Газнефтьбанк в июне возглавила Ирина Хорошко, занимавшая пост генерального директора "Мани Мен", следует из ЕГРЮЛ.

Какую долю Газнефтьбанка и через какую структуру IDF Holding получила, группа не раскрыла.

Банк России на этой неделе признал не соответствующим законодательству обязательное предложение "Мани Мен" в отношении ценных бумаг Газнефтьбанка, направил микрофинансовой компании предписание, следует из материалов регулятора.

По закону, обязательное предложение о выкупе акций направляется в случае, если приобретается более 30% от общего количества акций.

IDF Eurasia принадлежит кипрской IDF Holding LTD. В холдинг входят российские коллекторское агентство ID Collect и микрофинансовая компания "Мани Мен", одноименные компании в Казахстане.

МФК "Мани Мен" образована в 2011 году, специализируется на краткосрочном онлайн-микрокредитовании. Прибыль компании после налогообложения по РБСУ за 2021 выросла на 23% и составила 1,7 млрд рублей (1,4 млрд рублей в 2020 году).

Газнефтьбанк по итогам 2021 года занял 267-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".