Минфин предложит небольшие объемы бумаг по возвращении на первичный рынок ОФЗ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ после возвращения на первичный рынок ОФЗ планирует предлагать небольшие объемы бумаг, перед этим проведет встречи с инвесторами, чтобы понять их запрос на риск, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Тимур Максимов.

"Пока нет никаких ожиданий. Мы, наверное, после сезона отпусков проведем отдельные встречи-звонки с инвесторами, поймем в принципе, какие у них возможности есть. Потому что не знаю, они раны зализали свои или нет, но надеюсь, они уже понимают, какой объем процентного риска они готовы брать на себя. От этого будем выстраивать. Я думаю, что на первых порах должна идти речь о каких-то скромных объемах, там 10-20-30 млрд рублей, не больше. Но это все пальцем в небо, надо пообщаться с ними, где они видят эти объемы, как они видят их, на каком уровне", - сказал Максимов, отвечая на вопрос, какие у министерства ожидания по возможному спросу со стороны инвесторов на ОФЗ.

Большие планы на 2023 год

Он отметил, что на 2023 год "программа (заимствований - ИФ) большая будет, видимо, поэтому мы думали возвращаться плавно". "В любом случае, в этом году надо будет начинать что-то делать, потому что в следующем году объемы будут увеличенные. Я бы ставил вопрос, что мы в принципе должны начать рынок в новых условиях тестировать по возможностям, потому что после февраля рынок разделился на два сегмента, по сути остались с национальным контуром, соответственно, нам надо понять, сколько, по каким уровням рынок готов брать", - сказал замминистра.

По его словам, внутри Минфина решение выходить в этом году на рынок принято. "Нам просто хотелось, чтобы появилась ясность по трехлетним проектировкам (федерального бюджета - ИФ), потому что, когда все увидят программу на 2023, 2024, 2025 годы, это уже сформирует определенные ожидания и аппетит, и чем больше там будет, тем сильнее это повлияет на аппетит", - пояснил Максимов.

"Мы в принципе планируем в третьем квартале выйти. Вопрос, когда и с какими объемами. Думаю, что будем двигаться плавно, потихонечку наращивая объемы. Начинать надо очень аккуратно, просто время такое, мы полгода ничего не делали, рынок по сути был закрыт, сами банки переоценивали свои портфели, не понимали, где что. Плюс, надеемся, что тренд по инфляции, по ключевой (ставке ЦБ РФ - ИФ) тоже будет способствовать более комфортному возвращению нас на рынок. Такие планы", - отметил замминистра.

"После того как правительство утвердит проектировки, внесет их в Думу мы можем выйти с какими-то объемами на рынок, протестировать его возможности. Какие-то очень ограниченные объемы, чтобы вхождение было плавным. Не пугать программой, у нас на этот год были амбициозные планы, по 80 млрд рублей в неделю. Чтобы не пугать такими объемами, хотели сделать это более плавно", - отметил Максимов.

Ранее были приняты поправки, сдвигающие в 2022 году срок внесения в парламент проекта федерального бюджета с 15 сентября на 1 октября.