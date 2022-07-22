Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Наблюдающийся рост сбережений населения при определенных обстоятельствах может дать рост потребления и, как следствие, разогнать инфляцию, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы можем получить повторение сценария пандемии. Тогда потребители сначала резко сократили потребление, а затем, после отмены локдаунов, так же быстро его восстановили. Это наблюдалось в России и во многих других странах. Сегодняшнее, по сути, вынужденное, накопление сбережений - это сжатая пружина в экономике, которая при определенных обстоятельствах может дать резкий рост потребления. При ограничении со стороны предложения товаров и услуг это способно быстро разогнать спросовую инфляцию", - сказала она на брифинге по итогам заседания совета директоров по ставке.

По ее словам, значительное укрепление рубля оказало влияние на восприятие цен и отношение населения к покупкам. "Это хорошо заметно по динамике инфляционных ожиданий. В июле этот показатель опустился до 10,8%, и это минимум с марта прошлого года. Люди считают, что текущие цены на многие товары необоснованно высоки, и ждут их снижения. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий продолжают уменьшаться, они вернулись к уровню весны прошлого года", - сказала председатель.

Также, говоря о влиянии потребительского спроса на инфляцию, она отметила, что в последние месяцы оно было дезинфляционным, это наряду с укреплением рубля обеспечило более быстрое замедление инфляции.

"В настоящее время склонность к сбережению высокая, хотя ситуация может измениться. Высокая норма сбережения отчасти обусловлена тем, что из-за внешних ограничений и ухода иностранных компаний люди не могли купить то, что хотели и отложили эти средства про запас. Дальнейшая динамика потребительского спроса одна из ключевых развилок нашего прогноза. С одной стороны, высокая склонность к сбережению может сохраниться. В условиях возросшей неопределенности население стремится откладывать больше в качестве подушки безопасности. Это рациональное поведение, которое позволит чувствовать себя более уверенно в случае, если придется столкнуться с сокращением рабочей недели, вынужденным отпуском или проблемами с трудоустройством", - сказала Набиуллина.

По ее словам, помимо этого происходящее снижение цен и укрепление рубля могут восприниматься как сигнал отложить крупные покупки сейчас, чтобы потом купить дешевле.

Набиуллина также сообщила, что население России владеет наличными долларами и евро на сумму около $85 млрд в эквиваленте.

"Даже в самом апокалиптическом сценарии, в самом сложном сценарии, у нас наличные доллары в стране будут обращаться. По нашей оценке, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения только около $85 млрд. Сейчас банки могут продавать, покупать эту валюту, поэтому обращение наличной валюты будет", - сказала она.