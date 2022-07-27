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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

Сеть "ВинЛаб" начала тестировать продажи через Delivery Club

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сеть супермаркетов "ВинЛаб", принадлежащая производителю алкоголя ПАО "Белуга Групп", запустила продажи через Delivery Club по системе click & collect.

Опция заказа в "ВинЛабе" с самовывозом из магазинов появилась в приложении агрегатора доставки, обнаружил корреспондент "Интерфакса". В пресс-службе "Белуги" подтвердили, что "ВинЛаб" начала сотрудничать с новой площадкой.

Проект по сотрудничеству "ВинЛаб" с Delivery Club запущен в пилотном режиме, сказал представитель "Белуги". Пока заказ доступен только для 50 адресов в Москве.

Партнерство с новой площадкой позволит "ВинЛаб" получить дополнительный канал продаж, привлечь новую аудиторию, расширить зону покрытия за счет клиентов агрегатора, которые ранее не знали о магазине сети поблизости, рассчитывают в компании. Для Delivery Club партнерство с "ВинЛаб" означает развитие новой категории товаров.

"Белуга" развивает онлайн-продажи по системе click & collect – самовывоз из магазинов (дистанционные продажи алкоголя в РФ запрещены). Ранее "ВинЛаб" начала сотрудничество с Wildberries и "Сбермегамаркетом" (кроме партнерских у сети есть собственная онлайн-витрина).

"Белуга групп" – один из крупнейших в России производителей алкоголя. Среди ключевых брендов компании – водки Beluga, "Архангельская", "Беленькая" и др.

ВинЛаб Delivery Club
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