Промышленность в РФ в июне снизилась на 1,8% в годовом выражении

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Промышленное производство в РФ в июне 2022 года снизилось на 1,8% по сравнению с июнем 2021 года после снижения на 1,7% в мае, на 1,6% в апреле, роста на 3,0% в марте, на 6,3% в феврале и на 8,6% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-июнь 2022 года промышленность выросла на 2,0% в годовом сравнении.

Данные по промышленности в июне оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал снижение промпроизводства в РФ в июне на 2,2%.

С исключением сезонного и календарного факторов в июне 2022 года, по оценке Росстата, промышленность осталась на уровне мая после снижения на 0,1% в мае, сокращения на 1,9% в апреле, на 0,9% в марте, на 0,6% в феврале, на 0,8% в январе.

Три сектора промышленного производства из четырех, учитываемых при расчете индекса, - обрабатывающие отрасли, тепло- и электроэнергетика, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - показали снижение объемов производства в сравнении с июнем 2021 года.

Позитивную динамику продемонстрировали только отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых - рост на 2,3% к июню 2021 года (за полугодие - рост на 4,2%). В июне 2022 года наблюдался рост добычи нерудных ископаемых - на 20,1% к июню 2021 года, объемы добычи нефти и газа увеличились на 0,3% к июню 2021 года.

Обрабатывающие отрасли в июне 2022 года показали снижение на 4,5% к июню 2021 года (за полугодие - рост на 0,7%).

Энергетический сектор, услуги тепло- и газоснабжения снизили объемы на 0,2% к июню 2021 года (за полугодие - рост на 0,7%). В частности, производство электроэнергии сократилось на 0,9% по сравнению с июнем 2021 года.

Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, снизили выпуск на 14,2% к июню 2021 года (за полугодие - снижение на 2,5%).

Существенное снижение объема выпуска продукции в июне наблюдалось в следующих отраслях (по сравнению с июнем 2021 года): производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 62,2%; производство табачных изделий - на 32,3%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (включая строительные конструкции) - на 16,9%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения - на 14,6%; производство компьютеров и комплектующих к ним, компьютерной периферии, электронных и оптических изделий - на 12,0%; изготовление текстильных изделий - на 7,9%, одежды - на 5,1%; химиндустрия - на 7,7%; металлургическое производство - на 6,4%.

Значительный рост объемов производства продемонстрировали в июне 2022 года (по сравнению с июнем 2021 года): добыча прочих полезных ископаемых (включая сырье для проведения строительных работ и производства строительных материалов) - на 20,1%; выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - на 16,5%; предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - на 8,2%; производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - на 5,2%.