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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

RWE улучшила прогноз на 2022 год после сильных полугодовых результатов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Германская энергетическая компания RWE AG улучшила прогноз для финпоказателей на текущий год после того, как два ее ключевых подразделения отчитались о сильных результатах за первое полугодие.

Как сообщается в пресс-релизе компании, скорректированная EBITDA подразделения, занимающегося производством водородного, биологического и газового топлива в первые шесть месяцев текущего года подскочила до 755 млн евро с 297 млн евро годом ранее. Показатель в торговом подразделении повысился до 545 млн с 525 млн евро.

Компания отметила, что результаты этих двух подразделений, являющихся наряду с подразделением ветряной и солнечной энергетики ключевым бизнесом, достигли "исключительно высокого уровня".

В результате прогноз для скорректированной EBITDA на 2022 год был улучшен до 5-5,5 млрд евро с 3,6-4 млрд евро, озвученных ранее. В первом полугодии он, как ожидается, составил 2,86 млрд евро.

Показатель в ключевом бизнесе RWE, по обновленному прогнозу, составит 4,3-4,8 млрд евро против ранее прогнозировавшихся 2,9-3,3 млрд евро. В январе-июне он повысился до 2,36 млрд евро, согласно предварительным результатам.

Компания опубликует отчетность за первое полугодие 11 августа.

RWE Германия
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