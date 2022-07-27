Министр экологии Италии не ждет радикальной экономии газа в промсекторе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Италии не потребуется в обозримом будущем вводить радикальные меры по экономии газа, потребляемого промышленными предприятиями, заявил в телеэфире министр экологических преобразований Роберто Чинголани.

"В краткосрочной перспективе, в 2022 и 2023 году, снижение предложения в том, что касается российского газа, будет компенсироваться поставками из Алжира. И нет необходимости в мерах по существенному сдерживанию спроса на газ со стороны промышленного сектора", - объяснил он.

По его мнению, после ближайшей зимы "можно будет начать делать запасы газа более эффективно, чем мы это делаем в настоящее время".

Днем ранее Чинголани заверил, что Италия к ближайшей зиме почти перестанет зависеть от поставок газа из России. По его прогнозу, уже в 2023 году зависимости Италии от поставок российского газа не будет и вовсе.