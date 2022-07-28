Samsung увеличил квартальную выручку на 23%, чистую прибыль - на 15%

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. во втором квартале 2022 года нарастил выручку на 23%, чистую прибыль - на 15%.

Выручка компании за отчетный период выросла до 77,2 трлн южнокорейских вон ($59 млрд) с 63,67 трлн вон за аналогичный период прошлого года. По сравнению с предыдущим кварталом показатель снизился почти на 1%. Аналитики связывают это с падением спроса на потребительскую электронику на фоне высокой инфляции. Между тем выручка компании до второго квартала била рекорды три квартала подряд.

Чистая прибыль Samsung в минувшие три месяца повысилась до 11,1 трлн вон с 9,63 трлн вон. Операционная прибыль компании выросла на 12%, до 14,1 трлн вон.

В начале июля компания опубликовала предварительные квартальные результаты, в соответствии с которыми она ожидала выручку на уровне 77 трлн вон, операционная прибыль - около 14 трлн вон. Аналитики, опрошенные S&P Market Intelligence, прогнозировали тогда операционную прибыль на уровне 14,6 трлн вон, выручку - 76,9 трлн вон.

Выручка подразделения компании по производству полупроводников подскочила на 24% и составила 28,5 трлн вон, операционная прибыль - на 44%, до 9,98 трлн вон.

Бизнес по выпуску дисплеев зафиксировал квартальную выручку в размере 7,71 трлн вон, увеличив ее на 12%. Операционная прибыль подразделения составила 1,06 трлн вон, почти не изменившись по сравнению с предыдущим годом.

Подразделение ИТ и мобильных коммуникаций получило выручку в размере 29,34 трлн вон, на 29% больше предыдущего года. Операционная прибыль, тем не менее, упала на 18,9%, до 2,62 трлн вон.

Поступления подразделения по производству потребительской электроники, в которое входит бизнес по выпуску телевизоров, составили 14,83 трлн вон, увеличившись на 11%.

За последние 12 месяцев капитализация Samsung снизилась на 21%.