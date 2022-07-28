AB InBev зафиксировала во II квартале органический рост продаж на 11%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) увеличил выручку во втором квартале 2022 года на 9,3%, однако чистая прибыль компании упала на 16%.

Как говорится в пресс-релизе AB InBev, выручка в прошедшем квартале составила $14,79 млрд по сравнению с $13,54 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Органический рост выручки составил 11,3%, продажи в натуральном выражении повысились на 3,4%, в том числе продажи пива - на 2,7%. Эксперты в среднем ожидали, что органический рост продаж AB InBev во втором квартале составит 9,5%, повышение продаж в натуральном выражении - 1,9%, свидетельствует консенсус-прогноз, представленный самой компанией.

Продажи компании в Северной Америке уменьшились на 2,7% в натуральном выражении, в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) - на 0,3%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 0,4%, в Центральной и Южной Америке - выросли соответственно на 8,2% и 8,6%.

Скорректированная EBITDA увеличилась в минувшем квартале, несмотря на повышение цен на сырье и проблемы в цепочках поставок, отмечают в AB InBev. Органический рост этого показателя составил 7,2% при ожидавшемся аналитиками подъеме на 5,6%.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому, органический рост ее EBITDA в текущем году составит 4-8%.

Акции компании теряют в цене 3,7% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 1,6%.