Сводный индекс доверия в еврозоне в июле снизился сильнее прогнозов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в июле упал до 99 пунктов, показали данные Европейской комиссии.

По пересмотренным данным, июньский показатель составил 103,5 пункта, а не 104 пункта, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в текущем месяце до 102 пунктов, сообщает Trading Economics.

Индикатор доверия промышленных компаний региона опустился до 3,5 пункта с 7 пунктов месяцем ранее, представителей сферы услуг - до 10,7 пункта с 14,1 пункта, ритейлеров - до минус 6,8 пункта с минус 5,2 пункта, строительных компаний - до 3 пунктов с 3,4 пункта.

Июльский индекс потребительского доверия упал до рекордно низкого уровня в минус 27 пунктов по сравнению с минус 23,8 пункта в июне. Индикатор инфляционных ожиданий среди европейских потребителей увеличился в текущем месяце до 42,8 пункта с 42,6 пункта в июне.