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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Президент ГК "ФСК" Воронин стал владельцем бизнеса Guardian Glass в России

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент ГК "ФСК" Владимир Воронин выкупил бизнес по производству листового стекла американской Guardian Glass в России, сообщили в пресс-службе застройщика. Подписано соответствующее соглашение.

Предметом сделки стали заводы по производству листового стекла в Рязани и Ростовской области, Воронин купит в них по 100%. Стоимость не названа.

"Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить команду, лучшие практики и подходы, которыми владеет компания, а также продолжить инвестиционную программу", - прокомментировал через пресс-службу Воронин.

В апреле 2022 года Guardian Glass объявила о реорганизации бизнеса и предстоящем выходе из российских активов. Совместно с менеджментом компании в России была определена стратегия выхода, обеспечивающая безопасность сотрудников, продолжение работы и выполнение обязательств предприятий.

Два завода компании входят в число современных предприятий по производству листового стекла, с номинальной мощностью выпуска продукции 750 т стекла в сутки на заводе в Рязани и 900 т стекла в сутки - в Ростовской области.

Guardian Glass ГК ФСК Владимир Воронин Гардиан Стекло США Рязань Ростовская область
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