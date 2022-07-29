Индексы Мосбиржи и РТС снизились в пределах 0,5% на старте торгов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,5%, при этом растут бумаги "РусГидро" на хорошем отчете за полугодие по РСБУ.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1, до 2186,26 пункта, индекс РТС снизился на 0,5%, до 1132,38 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,4%.

Доллар подорожал на шесть копеек, до 60,88 рубля.

Подешевели акции "Северстали" (-1,4%), "Норникеля" (-0,8%), "ММК" (-0,7%), Polymetal (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), бумаги "Аэрофлота" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции "РусГидро" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+0,7%), UC Rusal (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в I полугодии выросла на 17,1% в годовом исчислении, до 34,73 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка компании выросла на 5,6% и составила 101,25 млрд рублей.

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Research" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо негативный. Китай отказывается от конкретных целей по ВВП, рецессия в США есть, но власти ее не признают, нефть остается дорогой на фоне дефицита предложения, но беспокоят очередные сообщения о карантинах в Китае. От российского рынка акций можно ожидать вялого снижения или консолидации в диапазоне 2160-2210 пунктов по индексу МосБиржи. Рубль, вероятно, продолжит слабеть из-за валютных интервенций в юане, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев, снижение ВВП США второй квартал подряд формально говорит о наступлении рецессии. Причем снижение показателя объясняется сокращением широкого круга компонент: объемом частных инвестиций в запасы, падением инвестиций в недвижимость, расходов муниципальных и федеральных правительств. Тем не менее, рынки на статистику отреагировали оптимистично, поскольку стагнация может вынудить ФРС действовать менее агрессивно в части ужесточения денежно-кредитной политики, что в целом благоприятно для самих рынков. Кроме этого, торможение экономики может привести к охлаждению инфляции в стране.

В пятницу утром ключевые рынки АТР двигаются разнонаправленно, однако фьючерсы на американские индексы сохраняют свой рост благодаря сильной отчетности Amazon и Apple после закрытия рынка США в четверг. В то же время цены на товарных рынках несколько укрепляются.

В пятницу инвесторы будут следить за данными по потребительской инфляции и квартальной оценкой ВВП в ЕС. В условиях отсутствия негатива и сильной отчетности корпораций рост глобальных рынков может сохраниться.

На рынке акций РФ в пятницу инвесторы предпочтут отказаться от значительных покупок, из-за чего индекс МосБиржи не сможет вырасти выше отметки 2200 пунктов, считает Соловьев.

В США накануне индексы акций выросли на 1-1,2%, индикаторы Dow (+1%) и S&P 500 (+1,2%) закрылись на максимумах за 7 недель. Трейдеры оценивали новую порцию корпоративной отчетности и свежие статистические данные.

Американская экономика во втором квартале сократилась на 0,9% в пересчете на годовые темпы, показали предварительные данные министерства торговли США. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 0,5%, консенсус-прогноз Bloomberg предусматривал подъем на 0,4%. Снижение ВВП фиксируется второй квартал подряд, что соответствует техническому определению рецессии. В первом квартале ВВП США снизился на 1,6%.

Инвесторы полагают, что данные могут вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) США в скором времени прекратить цикл агрессивного ужесточения ставок, пишет CNBC.

По итогам прошедшего на этой неделе заседания Федрезерв ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 2,5%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,7%).

Розничные продажи в Японии в июне увеличились на 1,5% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,8% после подъема на 3,7% в мае. Объем промпроизводства подскочил на 8,9% в помесячном выражении в июне, существенно превысив консенсус-прогноз, предусматривавший рост на 3,7%, свидетельствуют предварительные статданные. Месяцем ранее было зафиксировано падение показателя на 7,5%. Рост промпроизводства был зафиксирован впервые с марта, темпы подъема стали рекордными.

Объем ВВП Франции во II квартале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Аналитики в среднем прогнозировали подъем ВВП на 0,2%, сообщает Trading Economics. В I квартале французская экономика сократилась на 0,2% в поквартальном выражении.

Потребительские расходы во Франции в июне выросли на 0,2%, при прогнозах снижения на 0,9%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу пытаются продолжить рост. К 10:00 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,7%, до $107,86 за баррель (+0,5% в четверг), сентябрьская цена WTI росла на 0,9%, до $97,32 за баррель (и -0,9% накануне).