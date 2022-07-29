Перестраховщик Swiss Re резко сократил полугодовую прибыль

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Швейцарская перестраховочная компания Swiss Re, одна из крупнейших в отрасли, резко сократила чистую прибыль в первом полугодии 2022 года из-за слабого первого квартала и снижения дохода от инвестиций.

Чистая прибыль компании в январе-июне 2022 года составила $157 млн против $1,05 млрд годом ранее.

Компания отметила в отчете восстановление показателей во втором квартале - квартальная прибыль составила $405 млн после убытка в первом квартале.

Общий объем собранных премий и комиссионных увеличился на 1,9%, до $21,2 млрд с $20,8 млрд.

Чистая прибыль подразделения страхования имущества и от несчастного случая в минувшем полугодии составила $316 млн против $1,2 млрд годом ранее. Страховые выплаты в связи с природными бедствиями достигли $938 млн, что на $270 млн превысило прогноз компании.

Подразделение страхования жизни и медицинского страхования вернулось к прибыли, получив $2 млн против убытка в размере $119 млн в первом полугодии 2021 года. Подразделение корпоративных решений сократило чистую прибыль до $220 млн с $262 млн.

Инвестиционный доход страховщика составил в январе-июне всего 1,6% против 8,2% годом ранее.

Swiss Re в первом квартале зарезервировала средства в размере $283 млн на покрытие потенциального страхового ущерба в связи с событиями на Украине. Во втором квартале новых резервов для этих целей компания не делала.

С начала текущего года капитализация компании сократилась на 20,6% и сейчас составляет около 21 млрд швейцарских франков.