МТС-банк в середине июля проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд руб.

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС-банк" в середине июля проведет сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона – премия 230 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года.

По выпуску предусмотрены квартальные купоны и ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО "МТС" ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.

Организаторами выступят БК "Регион", Газпромбанк и Московский кредитный банк. Техразмещение запланировано на июль.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска субординированных облигаций банка на 5 млрд руб. и выпуск биржевых бондов на 5 млрд руб.

МТС-банк по итогам 2021 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".