ЦБ обсуждает с участниками рынка разные сценарии санкций и их последствий

Регулятор прокомментировал публикацию о подготовке к отмене биржевых торгов долларом

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Банк России с учетом непредсказуемости реализации санкционных сценариев моделирует разные варианты их воздействия на российские финансовые рынки, сообщила пресс-служба ЦБ.

Сейчас из инфраструктурных организаций финрынка под блокирующими санкциями находится "Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу "Московской биржи"). Против него Евросоюз ввел санкции в начале июня. В отношении самой "Мосбиржи" и Национального клирингового центра ЕС санкции не вводил, в американском SDN List нет ни самой биржи, ни компаний ее группы.

29 июля Forbes сообщил, что ЦБ обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара в случае прекращения биржевых торгов. По информации источников издания, еще около двух месяцев назад у первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой состоялась большая встреча с участниками валютных торгов, на которой обсуждался сценарий введения санкций против "Московской биржи" и НКЦ. "Это жесткий вариант, при котором будут заморожены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на "Московской бирже", - сказал один из собеседников Forbes.

"Санкционные ограничения постоянно меняются. Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев", - заявили в пресс-службе ЦБ, комментируя эту публикацию.

О том, что риски введения санкций в отношении НКЦ есть, ЦБ заявлял и публично.

"Риски НКЦ есть и, действительно, мы считаем, что наиболее правильным решением для того, чтобы справиться с этими рисками, является уменьшение валютной позиции участников НКЦ", - говорил в июне на ПМЭФ первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, отвечая на вопрос о вероятности введения санкций в отношении НКЦ.

НРД в связи с введением санкций ЕС объявил чрезвычайную ситуацию и при осуществлении банковской деятельности приостановил проведение операций в евро.