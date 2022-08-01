Бюджет Белоруссии в январе-июле исполнен с дефицитом $0,7 млрд

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Бюджет Белоруссии в январе-июле исполнен с дефицитом 1,9 млрд белорусских рублей ($720 млн по текущему курсу - ИФ), сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

"По состоянию на 1 августа практически у нас по республиканскому бюджету сложился определенный дефицит - расходы превысили доходы где-то на 1,9 млрд рублей (белорусских - ИФ), притом что планово у нас 2,8 (млрд бел. рублей - ИФ) по году дефицит, - сказал Селиверстов в эфире гостелеканала СТВ. - Часть такого дефицита связана с недопоступлением отдельных платежей от экспорта, но мы создавали в бюджете определенный резерв, понимая, что те или иные риски могут материализоваться".

Министр уточнил, что большая часть дефицита связана с недопоступлений экспортных пошлин от подсанкционных нефтепродуктов и калийных удобрений.

"Экспорт калийный удобрений, нефтепродуктов с учетом санкций, определенных логистических сложностей - понятно, что тот объем, который был до конца первого квартала, сейчас замедлился. Мы видим, что мы где-то в денежном выражении недополучим до 1 млрд рублей (белорусских - ИФ)", - сказал он.

С учетом стоимости хлоркалия на мировом рынке снижение объемов его экспорта не оказывает критического влияния на бюджет, считает глава Минфина.

"Хотя цепочки (альтернативной логистики - ИФ) налаживаются, стоимость тех же калийных удобрений возросла в несколько раз. Поэтому эта ситуация отыгрывается за счет увеличения цены. (. . .) Поэтому я не думаю, что это как-то критически сказалось на нашем бюджете", - полагает министр.

Он также отметил дополнительную поддержку для бюджета от роста белорусского экспорта в Россию.

На фоне роста дефицита республиканского бюджета местные бюджеты исполняются с профицитом, продолжил Селиверстов. По его данным, в январе-июле профицит местных бюджетов составил 1,2 млрд белорусских рублей ($460 млн) при плановом дефиците 0,2 млрд рублей. Кроме того, бюджет фонда соцзащиты населения также исполнен за 7 месяцев с профицитом - 0,6 млрд рублей. В результате "мы находимся, если взять по консолидированному бюджету, в тех параметрах, которые изначально и планировали", отметил он.

Селиверстов также прокомментировал отказ Минфина от ежемесячной публикации данных об исполнении бюджета. "Часть информации мы сознательно не размещаем, потому что она используется в рамках всевозможного рода инсинуаций", - сказал он.

В начале июля Минфин удалил со своего сайта данные об исполнении бюджета в текущем году и пока не сообщает периодичность и форму публикации отчетности в перспективе.

Ранее Минфин ежемесячно, в последний день месяца, публиковал данные об исполнении бюджета республики, бюджета Фонда соцзащиты населения и бюджета госорганов (с учетом местных бюджетов).

Данные за 2021 год и предыдущие годы по-прежнему доступны пользователям сайта.

Весной Минфин сократил количество публикуемой информации о состоянии внешнего госдолга и перестал публиковать данные об источниках привлечения и направлениях погашения долга.

Как сообщалось, республиканский бюджет Белоруссии по итогам четырех и пяти месяцев 2022 года был исполнен с дефицитом на фоне рецессии в экономике, тогда как ранее он был профицитным.

На 2022 год парламент Белоруссии принял бюджет с дефицитом на уровне 2,8 млрд белорусских рублей (1,6% прогнозного ВВП) при доходах 28,13 млрд рублей и расходах 30,94 млрд рублей. Между тем, в соответствии с опубликованным позже планом Минфина (не требует законодательной корректировки), доходы республиканского бюджета ожидались в сумме 28,52 млрд рублей, расходы - 32,81 млрд рублей, дефицит - 4,29 млрд рублей.

Минфин также анонсировал пересмотр утвержденных законом параметров бюджета из-за ожидаемого сокращения доходов на 10% на фоне западных санкций, в том числе в связи с падением поступлений от экспортных пошлин на нефтепродукты и калийные удобрения. Минфин оценивал недопоступление в доходы бюджета в первом полугодии около $0,5 млрд.

Официальный курс на 1 августа - 2,6356 белорусских рубля/$1.