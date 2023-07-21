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Бюджет Белоруссии в 2022 году исполнен с дефицитом 2,1% ВВП

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Республиканский бюджет Белоруссии в 2022 году исполнен с дефицитом 4 млрд белорусских рублей (2,1% ВВП) при плане 2,84 млрд белорусских рублей.

Закон об утверждении отчета об исполнении бюджета в 2022 году опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Минфин республики в середине 2022 года отказался от публикации оперативных данных об исполнении бюджета.

Доходы республиканского бюджета в 2022 году составили 28,62 млрд бел. рублей (на 2,8% больше плана), расходы - 32,63 млрд бел. рублей (на 6,4% больше).

Отчет об исполнении бюджета свидетельствует о радикальном изменении источников его финансирования. Так, внутреннее финансирование дефицита составило 3,8 млрд бел. рублей при плане погашения средств перед внутренними кредиторами на 673,5 млн бел. рублей. Внешнее финансирование сложилось в сумме 205,1 млн бел. рублей при первоначальном плане привлечения 3,5 млрд бел. рублей.

В структуре источников внешнего финансирования на погашение долга перед международными финорганизациями направлен 1 млрд бел. рублей, в то время как планировалось привлечь 2 млрд бел. рублей. Привлечение кредитов иностранных государств выросло до 1,75 млрд бел. рублей (план - 586 млн бел. рублей), на погашение формирующих внешний долг госбумаг направлено 434,3 млн бел. рублей (план - 1,12 млрд бел. рублей), на исполнение гарантий правительства по внешним займам - 101,6 млн бел. рублей (план - 231,3 млн бел. рублей).

В соответствии с отчетом, налоговые доходы бюджета в целом поступили в запланированном объеме - 22,4 млрд бел. рублей (план 22,7 млрд бел. рублей). В том числе поступление налога на доходы и прибыль составило 1,85 млрд бел. рублей (на 5,7% больше плана), НДС - 11,95 млрд бел. рублей (на уровне плана), акцизов - 3,22 млрд бел. рублей (на 3,2% больше). По итогам года наиболее заметно снизились доходы от внешнеэкономической деятельности, которые по сравнению с планом упали на 12,7% - до 3,93 млрд бел. рублей. В их составе вывозные пошлины составили 667 млн бел. рублей (в 2,4 раза меньше запланированного).

Неналоговые доходы бюджета превысили план на 32,8% - до 3,97 млрд бел. рублей.

В структуре расходов, в частности, финансирование национальной обороны составило 2,29 млрд бел. рублей (на 26,5% больше плана), национальной экономики - 4,93 млрд бел рублей (на 30% больше), здравоохранения - 1,7 млрд бел. рублей (на 9,6% меньше), образования - 1,34 млрд бел. рублей (на 8,2% меньше).

В рамках расходов на общегосударственную деятельность вклады в уставные капиталы организаций сложились в сумме 2,96 млрд бел. рублей при плане 28,1 млн бел. рублей.

Расходы на обслуживание государственного долга составили 1,77 млрд бел. рублей, что в два раза меньше по сравнению с первоначальным планом. В том числе на обслуживание внешнего долга направлено 1,24 млрд бел. рублей (в 2,3 раза меньше плана), внутреннего - 530,8 млн бел. рублей (на 19,7% меньше).

На 2022 год парламент Белоруссии принимал бюджет с дефицитом на уровне 1,6% прогнозного ВВП. В середине прошлого года Минфин анонсировал пересмотр утвержденных законом параметров бюджета из-за ожидаемого сокращения доходов на 10% на фоне западных санкций, в том числе в связи с падением поступлений от экспортных пошлин на нефтепродукты и калийные удобрения.

Законом о бюджете на 2023 год утвержден его дефицит в сумме 3,17 млрд бел. рублей (1,3% прогнозного ВВП). Расходы бюджета в 2023 году запланированы в размере 36,54 млрд бел. рублей (на 12% больше, чем в 2022 году) при доходах 33,36 млрд бел. рублей (на 16,6% больше).

ВВП Белоруссии в 2022 году составил 191,4 млрд бел. рублей, сократившись на 4,7%. В 2023 году белорусские власти планируют рост ВВП на 3,8%.

Официальный курс на 21 июля - 3,0282 белорусских рублей/$1.

Минфин Белоруссия
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