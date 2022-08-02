Норвежская Jotun продала уральскому девелоперу свой завод в Ленинградской области

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Норвежский производитель красок Jotun продал группе "Атомстройкомплекс" свой завод в Тосненском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба Jotun.

"Мы работали над поиском решения для нашей деятельности в России с конца февраля. Работать в стране в условиях санкционных режимов становится все сложнее, и мы понимаем, что в ближайшее время ситуация не изменится. Наши сотрудники были нашим главным приоритетом, и за последние несколько месяцев было оценено несколько вариантов. Мы сожалеем, что пришли к выводу о продаже компании. Мы считаем, что нашли хорошее решение для наших сотрудников в составе "Атомстройкомплекса", - приводятся в сообщении слова президента и гендиректора Jotun Мортена Фона.

Отмечается, что сотрудники предприятия сохранят свои должности.

Стоимость сделки не раскрывается. При этом бренды, интеллектуальная собственность и технологии производителя красок не являются частью сделки.

В начале марта этого года Jotun Group заявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации на Украине. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, новым гендиректором ООО "Йотун Пэйнтс" (завод Jotun Group в Ленинградской области) с 5 мая назначен гражданин Турции Шенол Оджак. Прежним гендиректором компании был Юн Хьяртланд, который возглавлял ее с 2017 года.

Jotun Group занимается разработкой, производством и поставкой лакокрасочной продукции, включая защитные противокоррозионные покрытия. Головной офис находится в городе Сандефьорд (Норвегия). Группа представлена более чем в 100 странах мира и включает 40 предприятий.

Российский завод компании открыт в 2014 году. Инвестиции в проект составили более 1,7 млрд рублей. Мощность – 12 млн литров жидких красок и 3,6 тыс. тонн порошковых покрытий в год.

"Атомстройкомплекс" – крупнейший застройщик жилой недвижимости Екатеринбурга и Свердловской области, основан в 1995 году. Суммарный объем проектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в период 2021-2023 годов, ожидается на уровне более 800 тыс. кв. м общей площади, а текущий портфель проектов компании составляет 2,2 млн кв. м общей площади (включая торгово-офисные помещения). Основными видами деятельности компании являются строительство промышленных, коммерческих, жилищных и социально значимых объектов, выполнение общестроительных, специализированных подрядных и дорожных работ. Корпорация также имеет собственное производство стройматериалов.