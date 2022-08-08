Нефть Brent подешевела до $93,47 за баррель

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали снижаться в ходе торгов в понедельник, опустившись до минимумов с февраля на возобновившихся опасениях по поводу роста мировой экономики.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:34 по московскому времени подешевели на $1,45 (1,53%) - до $93,47 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,21 (1,36%) - до $87,8 за баррель.

По итогам предыдущей недели цена Brent упала почти на 9%, WTI подешевела почти на 10%.

"Общее настроение рынка стало негативным из-за рисков рецессии, что вызывает опасения по поводу спроса на нефть. Базовый сценарий для большинства аналитиков предусматривает замедление роста глобального спроса на нефть", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Тем временем обнародованные на прошлой неделе данные Минэнерго США указали на рост резервов на хабе в Кушинге до 24,5 млн баррелей, что является максимумом за два месяца.

"Рынок, еще несколько недель назад опасавшийся, что хранилища практически опустели, теперь успокоился, - написали эксперты Schork Report. - Премия сентябрьских фьючерсов на WTI к октябрьским сократилась с $3 до $0,93 за баррель, а октябрьских к ноябрьским - с $2,43 до $0,82 за баррель".

Ранее аналитики Goldman Sachs ухудшили прогнозы цен на нефть в третьем и четвертом кварталах 2022 года - до $110 и $125 за баррель соответственно с $140 и $130 за баррель. Прогноз на 2023 год остался без изменений на уровне $125 за баррель.