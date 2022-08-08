Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Tesla 24 августа проведет сплит акций "3 к 1"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla объявил, что закрытие реестра акционеров перед сплитом акций с коэффициентом "3 к 1" назначено на 17 августа.

Выплата двух дополнительных бумаг на каждую уже принадлежащую акционерам бумагу компании пройдет 24 августа. Торги с корректировкой на сплит начнутся 25 августа, сообщает MarketWatch.

На прошлой неделе акционеры Tesla одобрили этот шаг.

Это станет вторым дроблением за два года: в августе 2020 года Tesla провела сплит из расчета "5 к 1". Снижение стоимости акций сделает их более доступными для сотрудников и индивидуальных инвесторов, полагают в компании.

С начала 2022 года капитализация Tesla упала на 18%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 13%.

Tesla США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

FT сообщила о жалобах европейцев на ядовитую пыль в британском газе

FT сообщила о жалобах европейцев на ядовитую пыль в британском газе

Источник сообщил о выдвижении топ-менеджера "Авроры" на пост гендиректора "Победы"

В июле в РФ резко упало производство алкоголя

ЦБ ограничил некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынке

ЦБ ограничил некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынке

Siemens Energy начала реструктуризацию бизнеса в России

Siemens Energy начала реструктуризацию бизнеса в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });