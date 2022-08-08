Tesla 24 августа проведет сплит акций "3 к 1"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla объявил, что закрытие реестра акционеров перед сплитом акций с коэффициентом "3 к 1" назначено на 17 августа.

Выплата двух дополнительных бумаг на каждую уже принадлежащую акционерам бумагу компании пройдет 24 августа. Торги с корректировкой на сплит начнутся 25 августа, сообщает MarketWatch.

На прошлой неделе акционеры Tesla одобрили этот шаг.

Это станет вторым дроблением за два года: в августе 2020 года Tesla провела сплит из расчета "5 к 1". Снижение стоимости акций сделает их более доступными для сотрудников и индивидуальных инвесторов, полагают в компании.

С начала 2022 года капитализация Tesla упала на 18%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 13%.