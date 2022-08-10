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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Сервис доставки еды Deliveroo запустил buyback на сумму $90,6 млн

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Британский сервис доставки еды Deliveroo Plc в первом полугодии 2022 года сообщил, что нарастил доналоговый убыток на 54% на фоне снижения потребительского спроса из-за высокой инфляции. Компания также анонсировала программу обратного выкупа акций объемом 75 млн фунтов ($90,6 млн)

В январе-июне доналоговый убыток Deliveroo составил 147,3 млн фунтов стерлингов ($177,98 млн) против 95,4 млн фунтов годом ранее. Рост убытка связан с повышением издержек на продажи и административных расходов.

Компания нарастила выручку на 12%, до 1,01 млрд фунтов, благодаря увеличению комиссий и поступлениям от рекламы.

Валовой объем транзакций (GTV) повысился на 7% и составил 3,56 млрд фунтов. При этом Deliveroo отметила, что рост показателя замедлился во втором квартале, что стало результатом снижения потребительского спроса.

Программа buyback Deliveroo продлится до марта. Выкупленные акции будут направлены в фонд поощрения сотрудников, из которого работникам компании выплачивают компенсации в виде акций.

Deliveroo сохранила годовой прогноз роста GTV на 4-12% без учета изменения курса валют. Компания также ожидает получить маржу скорректированной EBITDA в диапазоне минус 1,8% - минус 1,5%.

Deliveroo Великобритания
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