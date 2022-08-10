Власти Латвии ждут от граждан усилий по утеплению домов на фоне подорожания отопления

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Рост тарифов на отопление вынудит жителей Латвии больше думать об утеплении домов, надеется премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. Он заявил об этом в телеэфире и пообещал, что правительство примет новые меры поддержки населения, если ситуация с ценами на энергоресурсы существенно не изменится.

9 августа правительство Латвии одобрило изменения в закон о мерах по уменьшению влияния чрезвычайного роста цен на энергоресурсы, предусматривающие, в том числе, компенсацию затрат домашних хозяйств на теплоснабжение. Общая сумма поддержки увеличивается с первоначально предполагавшихся 350 млн евро до 442,25 млн евро.

Предусматривается поддержка граждан, использующих электроэнергию, природный газ, древесные брикеты, пеллеты и дрова для отопления. Компенсация при отоплении электричеством и газом предполагается с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года, дровами и пеллетами период поддержки установлен с 1 мая 2022 года также по 30 апреля 2023 года. Изменения еще должны быть одобрены Сеймом.

Кариньш отметил, что сейчас в государственном бюджете в связи с инфляцией наблюдается рост поступлений, что примерно покрывает пакет мер поддержки.

По его словам, мировые рынки переживают шок из-за ситуации на Украине, но он надеется, что в будущем году к отопительному сезону ситуация нормализуется и цены стабилизируются, как в настоящее время это уже происходит с ценами на нефть. Стабилизации цен на газ в Балтийском регионе также поспособствует начало работы терминала сжиженного газа в Эстонии, хотя ожидать, что в один день все станет дешевле, оснований тоже нет, добавил он.

Премьер по-прежнему обеспокоен тем, как страна переживет зиму, поскольку из-за ситуации на Украине сохраняется давление цен на энергоресурсы, но надеется, что утвержденной правительством помощи будет достаточно. "Однако, если ситуация не изменится, мы могли бы еще что-то улучшить или изменить систему поддержки", - добавил он.

По его словам, правительство думает о том, что нужно изменить, чтобы стимулировать утепление многоквартирных домов.