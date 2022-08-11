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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума на фоне увеличения добычи странами ОПЕК+, а также значительного восстановления индустрии после техобслуживания в ряде регионов, следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным организации, в июле мировые поставки нефти достигли 100,5 млн б/с. Это максимальный показатель с января 2020 года.

"Мировая добыча выросла на 1,4 млн б/с, до 100,5 млн б/с, после завершения запланированных ремонтных работ в Северном море, Канаде и Казахстане, а Саудовская Аравия увеличила объем добычи в соответствии с увеличением ОПЕК+. Поставки из России также незначительно увеличились", - сообщается в отчете.

МЭА ожидает, что в 2022 году мировые поставки нефти в среднем будут составлять 100 млн б/с.

Сделка ОПЕК+ в июле исполнялась на 523%, при этом страны ОПЕК исполняли ее на 359%, не-ОПЕК - на 800%, подсчитали аналитики МЭА.

Это означает, что страны ОПЕК+ в июле добывали 38,71 млн б/с, в то время как по условиям соглашения могли бы добывать 41,45 млн б/с, таким образом, отставая на 2,74 млн б/с.

По оценке МЭА, Россия увеличила добычу нефти (без учета конденсата) в июле до 9,8 млн б/с, однако это на 1,03 млн б/с ниже ее установленной квоты. Саудовская Аравия в отчетном месяце добывала на уровне своей разрешенной квоты - 10,83 млн б/с.

МЭА
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