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ЦБ Мексики поднял ключевую ставку до максимума с 2008 года

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Банк Мексики поднял базовую процентную ставку на 0,75 процентного пункта - до 8,5% годовых, что является максимальным уровнем с 2008 года.

Решение было принято пятью членами совета управляющих ЦБ единогласно, сообщает The Wall Street Journal. Размер повышения совпал со средним прогнозом аналитиков.

ЦБ увеличил ставку десятый раз подряд с июня 2021 года. При этом последние два раза он повышал ее сразу на 75 б.п.

Инфляция в стране июле ускорилась до 8,15% - максимума с декабря 2000 года. Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей увеличились на 7,65%, что также является самыми высокими темпами более чем за 21 год.

Помимо высокой инфляции Банк Мексики принял во внимание повышение базовой ставки Федеральной резервной системой США в конце июля на 75 б.п., а также аналогичные шаги со стороны других центральных банков мира.

Мексиканский ЦБ повысил прогноз темпов роста потребительских цен в стране на ближайший год. В том числе теперь ожидается, что в третьем квартале инфляция достигнет в среднем 8,5%, а затем начнет постепенно ослабевать. Банк по-прежнему ожидает, что инфляция вернется к целевому уровню в 3% до конца первого квартала 2024 года.

Мексика
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