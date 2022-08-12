Банки стали предупреждать россиян о планах JP Morgan закрыть корсчета

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российские банки начали предупреждать клиентов о планах американского JP Morgan закрыть корреспондентские счета, используемые для платежей и переводов в долларах, рассказали "Интерфаксу" два источника на финансовом рынке.

Кредитные организации рекомендуют указывать в реквизитах другие банки-корреспонденты.

Так, в начале августа банк "Санкт-Петербург" направил клиентам письмо ("Интерфакс" ознакомился с ним), в котором предупредил, что с 15 августа при исполнении переводов в долларах им не следует использовать банк-корреспондент JP Morgan для входящих и исходящих платежей. Это связано с решением банка-корреспондента о закрытии ностро-счетов в российских банках. Банк рекомендовал клиентам перевести расчеты по контрактам в альтернативные валюты.

Пресс-служба банка "Санкт-Петербург" не ответила на запрос "Интерфакса".

Источник на рынке рассказал "Интерфаксу", что JP Morgan в августе прекратил корреспондентские отношения с рядом небольших банков. Еще ряд крупных банков неофициально предупреждают клиентов, что переводы через корсчет в JP Morgan станут недоступны с 1 сентября.

Российские банки, которые держат корсчета в американских Citi и JPMorgan, начиная с конца июля стали получать письма о том, что глобальные банки прекращают с ними корреспондентские отношения, сообщило в конце июля издание Frank Media со ссылкой на источники. JP Morgan тогда не ответил на запрос "Интерфакса".

"Банк России, конечно, в курсе нарастающих трудностей с проведением российскими банками платежей через западные банки-корреспонденты. Мы регулярно обсуждаем с российскими банками эти вопросы и совместно находим приемлемые операционные решения", - заявили в июле в пресс-службе ЦБ, комментируя эту информацию.