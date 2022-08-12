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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Объем нового банковского кредитования в Китае в июле упал в 4 раза к июню

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Китае в июле объем нового банковского кредитования в национальной валюте сократился более чем в четыре раза - до минимума за три месяца, показали данные Народного банка Китая.

В июле банки КНР выдали кредиты на сумму 679 млрд юаней ($100,7 млрд) по сравнению с 2,81 трлн юаней в июне.

Аналитики в среднем оценивали, что этот показатель зафиксируется на уровне 1,1 трлн юаней, по данным опросов The Wall Street Journal и Trading Economics. В июле прошлого года он составлял 1,08 трлн юаней.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в прошлом месяце рухнул до 756 млрд юаней с 5,17 трлн юаней в июне.

Объем денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) в прошлом месяце вырос на 12% в годовом выражении. Эксперты ожидали повышения на 11,4%, как и в июне.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в юанях на конец июля был на 11% больше, чем годом ранее.

Китай Народный банк Китая
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