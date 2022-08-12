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Deutsche Bank допустил продолжение ралли на рынке акций США

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Восстановление американского фондового рынка может продлиться на фоне признаков замедления инфляции, полагает глобальный инвестиционный стратег Deutsche Bank Дирк Штеффен.

"Подъем может продолжаться еще какое-то время в плане позитивной реакции рынка" на признаки охлаждения ценового давления, сказал он Bloomberg.

"В последующие несколько кварталов мы можем увидеть некоторую стабилизацию рынка облигаций. Если это случится, это станет драйвером для роста акций", - добавил он.

Индекс S&P 500 с июньских минимумов подрос почти на 15%, тогда как подъем глобальных акций без учета США оказался вдвое слабее за этот период. Индикатор завершает ростом четвертую неделю подряд, чего не наблюдалось с ноября прошлого года.

Deutsche Bank США Дирк Штеффен S&P 500
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