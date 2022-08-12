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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

В ЦБ не исключили снижения продовольственных цен в августе-сентябре

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не исключает снижения индекса продовольственных цен в России в августе-сентябре на фоне благоприятной ситуации с урожаем.

"В целом динамика цен на продовольствие и ситуация с урожаем складываются довольно благоприятно, поэтому, наверно, динамика сезонных факторов в августе-сентябре действительно будет носить дезинфляционный характер. В этом смысле отрицательное значение месячных изменений, наверное, вполне возможно", - сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции в пятницу.

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Он подчеркнул, что в определении ЦБ дефляцией эту ситуацию считать не стоит.

По его словам, снижение цен, наблюдавшееся по широкому кругу товаров в мае и июне, в июле было уже менее выраженным. "Это связано с тем, что оно (снижение цен - ИФ) в значительной степени диктовалось прекращением ажиотажного спроса плюс переноса того укрепления курса, которое случилось с апреля по июнь", - заявил Заботкин.

Он отметил, что сейчас динамика курса рубля "иная". "В этих условиях в части непродовольственных товаров дезинфляционная динамика будет менее выраженная в предстоящие месяцы", - сказал зампред.

Кроме того, во втором полугодии ЦБ ждет усиления проинфляционных факторов со стороны бюджета из-за роста расходов.

ЦБ прогнозирует инфляцию по итогам 2022 года на уровне 12-15%, 2023 года - 5-7%.

ЦБ РФ
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