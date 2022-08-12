ЦБ РФ увидел признаки затухания дезинфляционных эффектов коррекции цен после их всплеска

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Месячные показатели устойчивой ценовой динамики (медиана, индекс цен без наиболее волатильных компонентов) в июле остались на уровне июня после быстрого снижения в предыдущие три месяца, что может указывать на затухание дезинфляционных эффектов ценовой коррекции после их всплеска, говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляции.

Индекс потребительских цен в России в июле снизился на 0,39% (после сокращения на 0,35% в июне), с поправкой на сезонность - на 0,27%. При этом характер ценовой динамики не изменился, отмечает ЦБ. В июле, как и в июне, значительный вклад в снижение цен внесли наращивание товарного предложения плодоовощной продукции и укрепление рубля в последние месяцы.

"В июле по сравнению с июнем обменный курс рубля к основным валютам несколько снизился. Тем не менее его уровень оставался существенно выше, чем в начале текущего года и в июле 2021 года. С учетом лагов дезинфляционное влияние курсовой динамики сохраняется", - подчеркивает Банк России.

Дополнительное дезинфляционное влияние в июле оказывали сдержанная динамика спроса и ограничения экспортных возможностей по ряду товаров, отмечает регулятор. При этом перенос в цены возросших издержек продолжал оказывать проинфляционное влияние. Цены на услуги без административного регулирования вновь возросли, они дорожали темпом выше наблюдаемого в конце прошлого года.

Годовая инфляция в июле уменьшилась до 15,1% с 15,9% на конец июня, но осталась высокой.

Банк России в базовом сценарии ожидает, что к концу 2022 года инфляция уменьшится до 12-15%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики этот показатель составит 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.