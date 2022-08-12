Цена Brent ускорила падение до $97,9 за баррель

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение в пятницу, но все еще завершают неделю в плюсе.

К 17:53 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,71 (1,72%), до $97,89 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $2,04 (2,16%) - до $92,3 за баррель.

Обе марки подорожали с начала недели после падения примерно на 9% неделей ранее. Позитивным фактором для нефтяного рынка стали сильные статданные из США, давшие инвесторам надежду на то, что инфляция в стране замедляется, а рынок труда остается сильным.

"Резкое замедление роста цен, во многом за счет меньшего увеличения цен на топливо, подстегнуло ожидания, что Федрезерв замедлит ужесточение денежно-кредитной политики, - написал аналитик FxPro Алекс Купцикевич. - Ирония заключается в том, что нефть выросла из-за того, что статданные показали последствия её снижения в последние два месяца".

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что цены на бензин и нефть вновь отскочат вверх к концу текущего года, поскольку рынку все еще нужно сбалансировать растущий спрос и ограниченное предложение.

Фьючерсы на Brent могут подняться до $130 за баррель, а розничные цены на бензин в США могут вернуться к отметке около $5 за галлон (3,7 литра), сказал Bloomberg директор по энергетическим исследованиям Goldman Дамьен Курвален.