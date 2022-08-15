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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Министр Чекунков заявил о необходимости системной господдержки дальневосточного АПК

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков попросил премьер-министра Михаила Мишустина принять "системные меры" для поддержки сельхозпроизводителей на Дальнем Востоке.

"Мы слышим от всех инвесторов о том, что на Дальнем Востоке одинаковые комплексы (по производству сельхозпродукции - ИФ) значительно дороже, чем в европейской части России (...) Системным решением было бы увеличить компенсации для дальневосточных проектов, но не только для тепличных комплексов, но и для птицефабрик, для хранилищ, для семенных заводов", - сказал Чекунков, представляя Мишустину построенный в Якутске тепличный комплекс.

"Мы сейчас прорабатываем с Минсельхозом такую программу, определяем приоритетные направления развития собственной агропродукции Дальнего Востока, определяем уровни поддержки и доложим вам, чтобы принять такие системные решения", - отметил министр.

Мишустин пообещал поддержку подобным проектам, признав, что видит "как дорожает сельхозпродукция, в частности, овощи, от центральной России к Дальнему Востоку".

"Очень важно, чтобы инвесторы в эту отрасль приходили, но без сомнения надо поддерживать такие проекты, и если мы (правительство - ИФ) что-то можем сделать, прошу нас проинформировать, будем решать эту проблему", - пообещал премьер.

Тепличный комплекс, который показали Мишустину, позволяет круглый год выращивать свежие овощи в климатических условиях вечной мерзлоты.

Алексей Чекунков Минвостокразвития Якутск Михаил Мишустин Минсельхоз Дальний Восток
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