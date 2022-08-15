СТМ выплатит материнской "Синаре" 0,5 млрд рублей дивидендов за полугодие

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара - Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) планирует выплатить материнской группе "Синара" дивиденды в сумме почти 520 млн рублей.

"Рекомендовать единственному акционеру общества принять следующее решение: выплатить (объявить) дивиденды на сумму 519 933 400 рублей исходя из 0,23 рубля на 1 обыкновенную именную акцию общества. Выплату дивидендов произвести в денежной форме", - говорится в сообщении СТМ по итогам заседания совета директоров.

Период, за который начисляется доход, в сообщении не указан.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11-й день с даты принятия решения о выплате.

"Распределяется прибыль по итогам первого полугодия 2022 года с учетом накопленной прибыли за предыдущие периоды", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе СТМ.

Ранее сообщалось, что по итогам 9 месяцев 2021 года материнская компания получила от "Синары-ТМ" 248,664 млн рублей дивидендов (0,11 рубля на акцию), первого полугодия прошлого года - 497,328 млн рублей (0,22 рубля), первого квартала - 519,93 млн рублей (0,23 рубля). Итоговые дивиденды за 2021 и 2020 годы не выплачивались.

СТМ объединяет предприятия локомотивостроения, инжиниринга, а также заводы, занимающиеся производством дизельных двигателей и путевой техники, сервисные компании. Активы холдинга расположены в Екатеринбурге, Свердловской и Калужской областях.