Минсельхоз обсуждает дополнительное стимулирование производства говядины

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз прорабатывает возможности дополнительного стимулирования производства говядины, сообщило ведомство.

По данным министерства, за первое полугодие производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий увеличилось на 4,3% (до 7,4 млн тонн в убойном весе) в годовом изме6рении.

"При этом, если смотреть на динамику в отдельных сегментах, то, например, производство крупного рогатого скота сейчас требует дополнительного стимулирования. Поэтому прорабатываем меры поддержки для того, чтобы ускорить развитие этого направления", - говорится в сообщении. Это поможет нарастить производство говядины и поддержать рентабельность животноводческих и перерабатывающих предприятий, считают в министерстве.

Ведомство не уточняет, о каких дополнительных мерах поддержки идет речь.

В 2021 году производство крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий России составило 2,9 млн тонн (в убойном весе) против 2,8 млн тонн в 2021 году.

По данным Росстата, в первом полугодии 2022 года производство крупного рогатого скота в сельхозорганизациях снизилось в годовом измерении на 1,4%. Так, в июне производство составило 80,3 тыс. тонн, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. В то же время производство свиней выросло на 7,1%, до 433,4 тысячи тонн, птицы - на 0,7%, до 532,1 тысячи тонн.

В конце июня Минсельхоз сообщал, что ожидает роста производства говядины в этом году, чему будут способствовать "беспрецедентные меры господдержки отрасли".

"Животноводам возмещаются затраты на производство продукции, приобретение молодняка, технологическую модернизацию объектов, совершенствование работы в области племенного животноводства. Востребован механизм льготного кредитования - производители могут получить займы на приобретение кормов, техники, ветеринарных препаратов, строительство и модернизацию животноводческих комплексов", - напоминало министерство.