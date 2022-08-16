Аналитики ждут снижения S&P 500 на 7% в случае сокращения баланса ФРС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Фондовый рынок США уже почувствовал на себе последствия подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, а дополнительные риски для него несет в себе сокращение размера баланса американского ЦБ, считают аналитики Bank of America (BofA).

По их оценкам, основанным на анализе взаимосвязи между объемами выкупа активов Федрезервом и динамикой индекса S&P 500 за период с 2010 по 2019 год, проведение так называемого "количественного ужесточения" (quantitative tightening, QT) вплоть до конца 2023 года выльется в снижение фондового индекса на 7% по сравнению с текущим уровнем.

ФРС приступила к сокращению размера своего баланса за счет корректировки объемов реинвестирования поступлений от погашаемых бумаг 1 июня. В соответствии с планом Федрезерва, обнародованным в мае, реинвестироваться на рынке будут лишь поступления свыше лимитов, составляющих $30 млрд в месяц в случае US Treasuries и $17,5 млрд в месяц в случае ипотечных облигаций. С сентября эти лимиты будут повышены до $60 млрд и $35 млрд в месяц соответственно.

За два месяца, в течение которых ФРС проводит QT, S&P 500 вырос на 4,8%, отмечает Bloomberg.

"Количественное ужесточение", несомненно, отошло на второй план, уступив более насущным вопросам, включая высокую инфляцию и страх возможной рецессии, говорит главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли. Однако, по мнению эксперта, в условиях замедления экономического роста в США вопрос сокращения объема активов на балансе ФРС может выйти на первый план.

"Серьезное ужесточение финансовых условий сделает QT более важной темой", - считает Заккарелли.

"Рынок радуется тому, что в следующий раз ФРС, вероятно, повысит ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), а не на 75 б.п., и, кажется, не обращает внимания на QT, - отмечает основатель EQM Capital Джейн Эдмондсон. - Думаю, в основном допускается, что этот фактор уже заложен в рынок, учитывая то, насколько четко Федрезерв обозначил план осуществления QT".

Исследование Федерального резервного банка Атланты предполагает, что сокращение баланса ФРС будет иметь относительно умеренные последствия для экономики в сравнении с повышением базовой процентной ставки. Эксперты ФРБ полагают, что этот эффект за все время проведения QT будет равен эффекту от подъема ставки не более чем на 75 б.п.