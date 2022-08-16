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Аналитики ждут снижения S&P 500 на 7% в случае сокращения баланса ФРС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Фондовый рынок США уже почувствовал на себе последствия подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, а дополнительные риски для него несет в себе сокращение размера баланса американского ЦБ, считают аналитики Bank of America (BofA).

По их оценкам, основанным на анализе взаимосвязи между объемами выкупа активов Федрезервом и динамикой индекса S&P 500 за период с 2010 по 2019 год, проведение так называемого "количественного ужесточения" (quantitative tightening, QT) вплоть до конца 2023 года выльется в снижение фондового индекса на 7% по сравнению с текущим уровнем.

ФРС приступила к сокращению размера своего баланса за счет корректировки объемов реинвестирования поступлений от погашаемых бумаг 1 июня. В соответствии с планом Федрезерва, обнародованным в мае, реинвестироваться на рынке будут лишь поступления свыше лимитов, составляющих $30 млрд в месяц в случае US Treasuries и $17,5 млрд в месяц в случае ипотечных облигаций. С сентября эти лимиты будут повышены до $60 млрд и $35 млрд в месяц соответственно.

За два месяца, в течение которых ФРС проводит QT, S&P 500 вырос на 4,8%, отмечает Bloomberg.

"Количественное ужесточение", несомненно, отошло на второй план, уступив более насущным вопросам, включая высокую инфляцию и страх возможной рецессии, говорит главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли. Однако, по мнению эксперта, в условиях замедления экономического роста в США вопрос сокращения объема активов на балансе ФРС может выйти на первый план.

"Серьезное ужесточение финансовых условий сделает QT более важной темой", - считает Заккарелли.

"Рынок радуется тому, что в следующий раз ФРС, вероятно, повысит ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), а не на 75 б.п., и, кажется, не обращает внимания на QT, - отмечает основатель EQM Capital Джейн Эдмондсон. - Думаю, в основном допускается, что этот фактор уже заложен в рынок, учитывая то, насколько четко Федрезерв обозначил план осуществления QT".

Исследование Федерального резервного банка Атланты предполагает, что сокращение баланса ФРС будет иметь относительно умеренные последствия для экономики в сравнении с повышением базовой процентной ставки. Эксперты ФРБ полагают, что этот эффект за все время проведения QT будет равен эффекту от подъема ставки не более чем на 75 б.п.

США ФРС Bank of America S&P 500 Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли EQM Capital Джейн Эдмондсон
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