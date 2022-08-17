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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Банки РФ в июне увеличили запасы драгметаллов на 4 т

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало июля 2022 года составляли 38,6 тонны, следует из материалов Банка России.

Из этих материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за июнь запасы драгметаллов выросли в пересчете на золото на 4 тонны (12%).

Запасы драгметаллов в банках – достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движение драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте. Отчетность кредитных организаций, позволяющая рассчитать запасы драгметаллов в конкретных банках, уже несколько месяцев не публикуется на сайте регулятора.

ЦБ РФ
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