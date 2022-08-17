Минфин предложил ввести предел обеспечения исполнения строительных контрактов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Минфин предлагает установить предельный размер обеспечения исполнения госконтрактов на выполнение проектных и (или) изыскательских работ и на строительство объектов капитального строительства.

Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного ведомством и опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"В соответствии с положениями 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") заказчик устанавливает в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении требование к обеспечению исполнения контракта, размер которого рассчитывается заказчиком самостоятельно, - говорится в пояснительной записке к проекту. - На практике заказчики устанавливают максимальный размер обеспечения исполнения контракта, что влечет существенное увеличение финансовой нагрузки на поставщиков по контракту. Проектом постановления предусматривается установление предельного размера обеспечения исполнения контракта".

Минфин предлагает установить порог для размера обеспечения исполнения строительных контрактов на уровне 20% и 15% - в зависимости от начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Ограничение на уровне 20% от уменьшенной на размер аванса НМЦК предполагается установить для контрактов стоимостью менее 1 млрд рублей, а 15% - для контрактов с ценой более 1 млрд рублей.

Аналогичные ограничения предлагается ввести для госкомпаний, госкорпораций и коммерческих компаний, выступающих в качестве заказчиков соответствующих строительных работ, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета (в рамках бюджетных инвестиций).

Действующая редакция 44-ФЗ предусматривает, что госзаказчики могут устанавливать размер обеспечения исполнения госконтракта в размере до 30% от НМЦК (или цены контракта, уменьшенной на размер аванса - ИФ). Как правило такое обеспечение подрядчики предоставляют в виде банковских гарантий.

В начале 2022 года Минфин уже обращал внимание, что в сфере строительства заказчики устанавливают максимальный размер обеспечения исполнения контрактов. Тогда же ведомство предложило правительству РФ взять на себя определение предельного объема банковских гарантий по конкретным строительным госконтрактам.

"Заказчики хотят застраховаться и требуют банковские гарантии по полной - до 30% от оставшейся части стоимости контракта (речь идет о контрактах с частичным казначейским сопровождением, при котором аванс по госконтракту находится на казначейском сопровождении, а основная сумма контракта - на банковском - ИФ), - говорил министра финансов Антон Силуанов на онлайн-встрече президента Владимира Путина с членами "Деловой России" в феврале. - Наверное, будет более правильно, чтобы правительство при выделении финансирования на какой-то строительный объект определяло уровень банковской гарантии, смотрело обоснованность установления такого большого обеспечения исполнения по госконтракту. Готовы проработать в правительстве этот вопрос, чтобы снизить нагрузку, стоимость таких госконтрактов".

"Если на практике развивается таким образом, что заказчик требует по максимуму, до 30%, то, конечно, это нужно скорректировать", - прокомментировал тогда Путин предложение Минфина.