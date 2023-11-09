Размер обеспечения по госконтрактам на казначейском сопровождении могут поднять до размера аванса

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Для госконтрактов, находящихся на казначейском сопровождении, предлагается поднять размер обеспечения исполнения контрактов до уровня авансов, предоставляемых по таким контрактам.

Такие поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ) внесло в Госдуму Псковское областное собрание.

"Право заказчика установить размер независимой гарантии в размере авансового платежа при условии казначейского сопровождения контракта минимизирует такие риски", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Под рисками подразумевается возможность невозврата подрядчиком неотработанного авансового платежа при неисполнении обязательств по контракту, расторгнутому в одностороннем порядке по инициативе заказчика.

"Отсутствие обеспечения авансового платежа в виде независимой гарантии приводит к невозможности возврата неотработанного авансового платежа по расторгнутому контракту, что, в свою очередь, потенциально приведет к увеличению расходной части бюджета, - добавляют авторы законопроекта. - <...> то есть возможен рост (числа - ИФ) объектов капитального строительства, реконструкции, работы по которым не завершены в связи с отсутствием бюджетных средств".

Сам законопроект предлагает к 44-ФЗ поправку, по которой заказчик должен будет, в случае выставления требования обеспечения исполнения контракта, находящегося на казначейском сопровождении, устанавливать размер такого обеспечения в размере, "не превышающем размер аванса". По действующей редакции 44-ФЗ, при заключении контракта, подлежащего казначейскому сопровождению, заказчик вправе не требовать обеспечения исполнения такого контракта. Но если он все же выставляет такое требование, то размер обеспечения не должен превышать 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

Необходимость такой корректировки авторы законопроекта объясняют тем, что в сейчас действуют временные нормы, согласно которым заказчики при заключении госконтрактов, предусматривающих казначейское сопровождение, должны устанавливать размер авансовых платежей на уровне 30-50% от НМЦК. То есть, сейчас размер аванса по госконтракту может значительно превосходить размер обеспечения его исполнения. Соответственно при расторжении контракта возникает вероятность невозврата в бюджет значительных средств, которые не компенсируются той же независимой гарантией по обеспечению исполнения контракта.

Причем эта временная норма об авансировании госконтрактов на уровне 50% может быть продлена на 2024 год - соответствующий проекте правительственного постановления ранее был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Этим документом предлагается приостановить до 31 декабря 2024 года одну из норм "Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением правительства РФ № 1496", которая предусматривает, что госзаказчики могут устанавливать предельный размер аванса по госконтрактам в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

При этом оговаривается, что федеральные заказчики (включая их подведомственные организации) должны предусматривать в своих контрактах положение об авансовых платежах в размере от 30-50%. При условии, что соответствующие средства подлежат казначейскому сопровождению.

Аналогичный размер аванса должны устанавливать и региональные заказчики, если их закупки осуществляются за счет субсидий или межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету региона (или местному бюджету). Причем при условии, что эти субсидии или трансферты предназначены для софинансирования проектов капитального строительства. Здесь также устанавливается требование о казначейском сопровождении таких контрактов.

До пандемии госзаказчики могли авансировать поставщиков в размере до 30% от суммы контракта. В 2020 году правительство приняло "антивирусные" нормы о возможности предоставления аванса по госконтрактам в размере до 50%. В начале 2021 года действие этой нормы было продлено до конца года.

В середине марта 2022 года президент Владимир Путин предложил правительству увеличить объемы авансирования по госконтрактам до не менее чем 50% от стоимости контракта. Минпромторг предлагал установить норму об авансировании госзакупок российской промпродукции в размере не менее 50% от цены контракта.

В результате в марте 2022 года временно, до конца года, правительство увеличило предельный размер аванса по госконтрактам до 90% от цены контракта. При этом оговаривалось, что под казначейское сопровождение будут подпадать авансовые платежи в размере от 50% до 90% от цены контракта. Авансирование госконтрактов в размере до 50% от цены контракта было освобождено от казначейского сопровождения.

В марте 2023 года правительство временно, до конца года установило порог авансирования по госконтрактам на уровне 50%.