"Черкизово" уведомило депозитарий об автоматической конвертации GDR в акции

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово" направила в адрес депозитария - АО "Райффайзенбанк" - уведомление о необходимости автоматической конвертации GDR в акции.

Уведомление направлено на основании закона № 114-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в соответствии с решением совета директоров Банка России "Об установлении порядка осуществления автоматической конвертации ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, в акции российских эмитентов", сообщила компания

GDR "Черкизово" уже более четырех лет не обращаются на Лондонской фондовой бирже: компания приняла решение о делистинге с LSE в ноябре 2017 года, делистинг состоялся в феврале 2018 года. Решение о прекращении листинга GDR было принято с учетом значительного снижения объема расписок в свободном обращении, в соответствии с новой стратегией на рынках капитала "Черкизово" решила консолидировать free float на Московской бирже.

В мае 2022 года компания направила в The Bank of New York Mellon уведомление о расторжении депозитарного соглашения, на основании которого осуществлялось размещение бумаг.

"Черкизово" - один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. Основным владельцем компании является семья ее основателя Игоря Бабаева. Испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12%. Free float - чуть более 2%.