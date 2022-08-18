Оператор электричек ЦППК увеличил полугодовой убыток по РСБУ в четыре раза

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года чистый убыток АО "Центральная ППК" по РСБУ в I полугодии 2022 года вырос в 4 раза, до 4,3 млрд рублей, следует из отчетности компании. Выручка перевозчика сократилась на 5%, до 24,3 млрд руб.

Краткосрочные обязательства ЦППК выросли с начала года вдвое, до 28,8 млрд рублей. В том числе кредиторская задолженность увеличилась с 7 млрд до 20,3 млрд рублей. Долгосрочные обязательства сократились со 166,7 до 154,8 млрд рублей.

Как сообщил представитель компании РБК, в I полугодии 2021 года убыток ЦППК был существенно меньше (1,1 млрд рублей) за счет предоставления компании двух субсидий. Первая - от федеральных властей, на компенсацию расходов на аренду электропоездов в 2020 году в период пандемии COVID-19. Вторая - от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате госрегулирования тарифа за 2020 год.

"По итогам всего 2022 года компания рассчитывает на положительный финансовый результат. Этому будет способствовать увеличение пассажиропотока до 535 млн человек, что примерно на 3% больше, чем в прошлом году", - сказал представитель перевозчика.

За 2021 год чистая прибыль ЦППК составила 2,8 млрд рублей, компания перевезла 520 млн пассажиров. На ЦППК пришлось 56% чистой прибыли и 54% пассажиропотока всех пригородных железнодорожных компаний.

РБК напоминает, что в конце 2021 года ЦППК провела конкурс на закупку 95 электропоездов на общую сумму почти 400 млрд рублей. Из них 25 электричек она рассчитывает получить до конца 2022 года. Контракт на поставку этих поездов, который ЦППК и "Трансмашхолдинг" заключили в июле, составит почти 105 млрд рублей с учетом сервисного обслуживания.

ЦППК работает на всех столичных направлениях, кроме петербургского, а также в ряде других регионов Центральной России. Акционерами компании являются ООО "МПК" (56,5%), ООО "Маршрутные системы" и Московская область в лице регионального министерства имущественных отношений региона (14,5%).

Согласно данным ЕГРЮЛ, по состоянию на конец мая 90% долей ООО "МПК" принадлежат структурам бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы.