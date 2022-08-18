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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

Аналитики ухудшили прогноз о росте ВВП Китая в 2022 году

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Аналитики банка Goldman Sachs ухудшили прогноз роста китайской экономики в 2022 году до 3% с 3,3% на фоне роста числа заражений коронавирусом и слабой статистики, сообщает Bloomberg.

Эксперты Nomura Holdings Inc. понизили прогноз роста ВВП Китая до 2,8% с 3,3%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предусматривает подъем на 3,8%, а правительство Китая установило целевой показатель роста экономики на уровне 5,5%.

Рост китайской экономики во втором полугодии, скорее всего, окажется под серьезным давлением из-за политики нулевой терпимости к коронавирусу и "ухудшения ситуации в секторе недвижимости и ситуации с бюджетами местных органов власти, а также ожидаемого замедления роста экспорта", полагает группа экономистов Nomura.

Власти Китая также обеспокоены состоянием экономики страны и начали принимать меры стимулирования роста. Так, Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 400 млрд юаней (почти $60 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), а также снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, на 10 базисных пунктов, до 2,75% годовых.

В четверг китайское издание China Securities Journal написало, что местные органы власти могут задействовать часть неиспользованной квоты на размещение облигаций общим объемом около 1,55 трлн юаней ($229 млрд). Газета Shanghai Securities News со ссылкой на старшего экономиста Yuekai Securities Co. Ло Чжихэна написала, что они также могут превентивно использовать часть квоты на следующий год.

Goldman Sachs Китай Nomura Holdings США Япония
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