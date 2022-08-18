Аналитики ухудшили прогноз о росте ВВП Китая в 2022 году

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Аналитики банка Goldman Sachs ухудшили прогноз роста китайской экономики в 2022 году до 3% с 3,3% на фоне роста числа заражений коронавирусом и слабой статистики, сообщает Bloomberg.

Эксперты Nomura Holdings Inc. понизили прогноз роста ВВП Китая до 2,8% с 3,3%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предусматривает подъем на 3,8%, а правительство Китая установило целевой показатель роста экономики на уровне 5,5%.

Рост китайской экономики во втором полугодии, скорее всего, окажется под серьезным давлением из-за политики нулевой терпимости к коронавирусу и "ухудшения ситуации в секторе недвижимости и ситуации с бюджетами местных органов власти, а также ожидаемого замедления роста экспорта", полагает группа экономистов Nomura.

Власти Китая также обеспокоены состоянием экономики страны и начали принимать меры стимулирования роста. Так, Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 400 млрд юаней (почти $60 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), а также снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, на 10 базисных пунктов, до 2,75% годовых.

В четверг китайское издание China Securities Journal написало, что местные органы власти могут задействовать часть неиспользованной квоты на размещение облигаций общим объемом около 1,55 трлн юаней ($229 млрд). Газета Shanghai Securities News со ссылкой на старшего экономиста Yuekai Securities Co. Ло Чжихэна написала, что они также могут превентивно использовать часть квоты на следующий год.