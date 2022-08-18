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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

En+ увеличил скорректированную EBITDA на 26% за I полугодие

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года скорректированная EBITDA En+ выросла на 26%, до $2,38 млрд, вследствие роста цен на алюминий и на электроэнергию во второй ценовой зоне, сообщила компания.

Выручка En+ увеличилась на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $8,324 млрд, что отражает увеличение на 37% средневзвешенной цены реализации алюминия на LME и увеличение средней спотовой цены на электроэнергию на рынке на 21,6% во второй ценовой зоне.

Чистая прибыль группы упала на 19%, до $1,8 млрд, что связано с высокой базой I полугодия 2021 г, когда компания признала прибыль в $492 млн от участия в buyback "Норникеля", а также из-за роста процентных расходов в связи со значительными колебаниями ставки ЦБ за период.

Free cash flow по итогам полугодия - отрицательный (минус $316 млн) против $692 млн годом ранее.

Чистый оборотный капитал вырос до $4,963 млрд, в основном за счет металлургического сегмента ("Русала"), в связи с ростом запасов продукции и сырья, а также ростом торговой и прочей дебиторской задолженности.

Чистый долг En+ по состоянию на 30 июня 2022 года вырос до $11,44 млрд по сравнению с $8,58 млрд на 31 декабря 2021 года. Рост в основном обусловлен сокращением суммы денежных средств и их эквивалентов на 22,1% и укреплением рубля на 31,1% по сравнению с началом года.

В 1 полугодии 2022 года капитальные затраты En+ снизились на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $639 млн, в основном за счет переноса части работ с первого полугодия 2022 года на более поздние периоды.

Укрепление рубля, рост стоимости глинозема и других материалов, рост расходов на логистику, а также поэтапное повышение заработной платы сотрудникам обоих сегментов в прошлом году и в I полугодии этого года оказали существенное влияние на себестоимость продукции.

Себестоимость в I полугодии повысилась на 24,1%, прочие операционные расходы (в том числе коммерческие и административные расходы) выросли на 28,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщила En+.

En+ Русал
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