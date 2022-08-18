Инфляция в еврозоне в июле достигла рекордных 8,9%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в июле увеличились на 8,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза Eurostat.

Показатель является максимальным с начала расчета данных.

Таким образом, инфляция в регионе ускорилась по сравнению с 8,6% в июне.

Окончательные данные совпали с предварительными. Аналитики, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра предварительной оценки.

Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%, более чем в четыре раза.

Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,1% по сравнению с 0,8% в июне.

По данным Eurostat, энергоресурсы подскочили в цене на 39,6% по сравнению с июлем прошлого года, однако темпы роста замедлились по сравнению с подъемом на 42% месяцем ранее. Продукты питания, алкоголь и табак выросли в цене на 9,8% (на 8,9% в июне), промышленные товары - на 4,5% (на 4,3% в июне), услуги - на 3,7% (на 3,4% в июне).

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на 4% в годовом выражении по сравнению с 3,7% в июне.

В Евросоюзе инфляция в июле ускорилась до 9,8% в годовом выражении с июньских 9,6%.

Самая низкая инфляция в ЕС была зафиксирована на Мальте (6,8%), во Франции (6,8%) и в Финляндии (8%), самая высокая - в Эстонии (23,2%), Латвии (21,3%) и Литве (20,9%).