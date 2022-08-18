РЖД начали выплаты в рублях по евробондам ряду инвесторов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" начало выплаты в рублях по еврооблигациям инвесторам, чьи права учитываются Национальным расчетным депозитарием (НРД) и другими российскими депозитариями.

Компания сообщила, что в соответствии с президентским указом от 5 июля РЖД направляют в адрес НРД запросы на проведение идентификации держателей еврооблигаций, права на которые учитываются на счетах депо НРД и российских депозитариев. На основании полученной от НРД информации РЖД осуществили перечисление соответствующих сумм купонного дохода и основной суммы долга по долларовым еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году, говорится в сообщении. Выплата держателям еврооблигаций должна быть осуществлена со стороны НРД 18 августа.

РЖД отмечают, что планируют в таком же порядке производить дальнейшие выплаты держателям, чьи права учитываются в российских депозитариях, в том числе ранее приостановленные выплаты, срок оплаты которых наступил в апреле-июне, а также будущие выплаты.

Платежи со стороны РЖД будут осуществляться в адрес НРД для последующего осуществления каскадных выплат в адрес держателей - депонентов НРД и перечисления в адрес прочих российских депозитариев, предоставивших НРД информацию о держателях евробондов. Выплаты держателям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на фактическую дату платежа. Обязательства РЖД считаются исполненными после перечисления денежных средств в адрес НРД, отмечается в сообщении.

РЖД с 24 марта находятся под санкциями Великобритании, что лишило компанию технической возможности осуществлять выплаты по евробондам. На весну у РЖД приходился плотный график платежей, но все они не были осуществлены из-за проблем с международной платежной инфраструктурой, в том числе в начале апреля компания не смогла в срок погасить выпуск долларовых еврооблигаций. В конце апреля РЖД сообщили, что решили приостановить платежи на счета SPV-эмитента долговых бумаг до получения лицензии от британского регулятора и разморозки соответствующих счетов иностранными банками.

Указ президента от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях - они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров Банка России (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.