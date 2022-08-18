Акции банка "Санкт-Петербург" раллируют на новостях о дивидендах

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Котировки банка "Санкт-Петербург" начали ралли после известий, что акционеры утвердили дивиденды за I полугодие, рекомендованные ранее советом директоров.

На "Московской бирже" к 16:21 обыкновенные акции банка подорожали на 5,1%, до 94,9 рубля (+5,1%) - максимум с начала ноября 2021 года, "префы" подорожали на 0,3%, до 15,5 рубля.

Акционеры банка "Санкт-Петербург" на внеочередном собрании 18 августа утвердили выплату дивидендов за полугодие в размере 11,81 рубля на обыкновенную акцию и 11 копеек на "преф". Всего на выплату дивидендов будет направлено 5,618 млрд рублей.

Решение о выплате дивидендов принято с учетом сильных результатов за первое полугодие 2022 года и значительного запаса по капиталу.

Дивиденды на обыкновенные акции за 2021 год банк "Санкт-Петербург" не выплачивал, выплатил их только на "префы" (0,11 рубля на одну привилегированную акцию).

Банк России в апреле рекомендовал банкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации, но уже в июле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что банки могут платить дивиденды, если они в хорошем состоянии и не пользуются регуляторными послаблениями.

Банк "Санкт-Петербург" в соответствии с действующей дивидендной политикой направляет на дивиденды 20% чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль кредитной организации по МСФО в 2021 году составила 18,1 млрд рублей, что в 1,7 раза больше результата за 2020 год (10,8 млрд рублей).

Основными акционерами банка "Санкт-Петербург", согласно последним раскрытым данным, являлись его топ-менеджеры, в том числе председатель правления Александр Савельев (напрямую владел 26,82% голосов). Европейскому банку реконструкции и развития принадлежало 5,08% голосующих акций, группе East Capital - 3,84%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2021 года занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".