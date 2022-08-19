"Эвалар" в I полугодии увеличил онлайн-продажи втрое

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Алтайская компания "Эвалар", один из крупнейших в России производителей фармпродукции, в январе-июне текущего года увеличила выручку в сегменте маркетплейсов более чем в три раза, сообщает пресс-служба компании.

"По итогам первого полугодия 2022 года выручка от онлайн-продаж в сегменте маркетплейсов достигла 210% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. По мнению аналитиков предприятия, такая динамика связана с развитием электронной коммерции, ростом спроса на БАД и внедрением DTC-технологий в компании", - говорится в сообщении.

Комментируя факторы, влияющие на динамику роста сегмента e-commerce, председатель совета директоров ЗАО "Эвалар" Наталия Прокопьева отметила адресный подход в работе с целевыми аудиториями: "Если в онлайн-аптеках аудитория более консервативная и в топах продаж в основном наши зрелые бренды, которые находятся в постоянной ТВ-ротации, то в сегменте маркетплейсов более динамичная потребительская аудитория, открытая к новинкам".

Отмечается, что, принятые в рамках DTC-стратегии решения позволили углубить структуру интеграции собственного маркетплейса "Фитомаркет" с партнерскими онлайн-платформами.

"Эвалар" - один из крупнейших игроков российского фармацевтического рынка, специализируется на фитотерапии и нутрицевтике. Его выручка в 2021 году выросла на 9% относительно предыдущего года и достигла 11,7 млрд рублей.